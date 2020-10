Het grote Limburgse natuurrapport: “De grootste brok is nog altijd privébezit”

Hasselt -

Uit het Grootste Limburgonderzoek Ooit van Het Belang van Limburg en UHasselt blijkt dat natuurbehoud op de tweede plaats staat in het prioriteitenlijstje van de Limburgers. Alleen fietsveiligheid vinden we nog belangrijker. Maar hoeveel natuur heeft Limburg nu eigenlijk? Welke dieren en planten hebben we? Waar staan de meeste bossen? En gaat het wel goed met de Limburgse natuur?