OPROEP. Bent u ook herenigd met een halfbroer of halfzus?

Een foto voor de koninklijke geschiedenisboeken: koning Filip (60) heeft zijn halfzus Delphine (52) bij hem thuis uitgenodigd voor een kennismaking. Het was een bijwijlen emotioneel gesprek over het pijnlijke verleden. Maar ze keken ook vooruit: er werd afgesproken contact met elkaar te houden en elkaar in de toekomst vaker te zien. Bent u ook herenigd met een halfbroer of halfzus, zoals koning Filip en prinses Delphine?