Marc Noppen (UZ Brussel): “Jongste patiënt op intensieve zorgen is vier jaar oud”

In het UZ Brussel, dat momenteel heel wat nieuwe patiënten met het coronavirus moet opnemen, ligt een kindje van 4 jaar met corona op de afdeling intensieve zorgen. Dat heeft CEO Marc Noppen donderdagavond gezegd in ‘De Afspraak’ op Canvas.

“We hebben patiënten van alle leeftijden”, zei Noppen. “Het is niet alleen gevaarlijk voor ouderen. Daarom nodigen we ook geregeld jongeren uit op onze afdelingen. Als je met je eigen ogen kan zien wat het is om aan de beademing te liggen, weet je dat je moet opletten.”

Het is niet de eerste keer dat een erg jong kind op intensieve zorgen belandt na een besmetting met Covid-19: eind juli overleed een driejarig meisje uit Brussel in het ziekenhuis Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat meisje leidde wel al aan de zware spierziekte SMA of spinale spieratrofie. En helemaal aan het begin van de pandemie in ons land overleed een meisje van twaalf uit Gent aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.