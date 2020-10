Cijfers stijgen pijlsnel: gisteren 49 overlijdens en 288 ziekenhuisopnames

Tussen 6 en 12 oktober zijn in België gemiddeld 5.976 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is een stijging met 96 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor.

Sinds het begin van de epidemie zijn al 191.959 mensen besmet geraakt.

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 9 en 15 oktober zijn gemiddeld 193 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 101 procent tegenover de voorgaande periode. Gisteren werden er 288 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het is van 17 april geleden dat het er nog meer waren.

Tussen 6 en 12 oktober zijn gemiddeld 23 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Dat zijn er dagelijks 11 meer dan de week voordien. Intussen zijn al 10.327 mensen gestorven aan Covid-19 sinds het begin van de epidemie. Dat is een toename met liefst 49 in vergelijking met het totaal van gisteren.

De positiviteitsratio - het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests - is gestegen tot 12,7 procent.