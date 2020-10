Trump versus Biden: ”210.000 doden en hij draagt nog steeds geen mondmasker!”

Wegens Donald Trumps coronabesmetting – en omdat hij online in discussie gaan tijdverspilling vond – was het geplande debat afgelast, dus beantwoordden de Amerikaanse president en zijn rivaal Joe Biden donderdagavond allebei vragen tijdens een “town hall”. Tegelijk, maar op afzonderlijke evenementen die live te zien waren op verschillende tv-zenders. Amerikanen moesten kiezen of ze naar het rustige vragenuurtje met Biden op ABC wilden kijken, of zapten naar NBC waar Trump wel degelijk in een debat verwikkeld leek, zij het dan met de tv-presentatrice van dienst.