Nieuw calvariekruis in Mariapark

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Aan de ingang van het Mariapark staat een nieuw calvariekruis.

Het oude calvariekruis aan de ingang van het Mariapark was zodanig versleten dat het dreigde om te vallen. Op vraag van enkele bezoekers aan het gemeentebestuur om een nieuw kruis te laten maken en te plaatsen, volgde een positief antwoord. Op 10 oktober hebben de medewerkers van de dienst der werken een nieuw kruis gezet. Zeer mooi onder de vertrouwde lindeboom (deze is geplant in 1995). In het Mariapark is dit jaar veel gebeurd, er werden glazen deuren gezet aan de ingang van de toren met het opschrift 'Ave Maria', in de toren is er de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en even tot rust te komen.

Er werden ook veel bomen en struiken gesnoeid zodat het geheel meer daglicht krijgt. Er werden vier vlaggenmasten gezet en vier vlaggen aangekocht door de parochie. Drie van de vier vlaggen overwinteren bij een medewerker van het Mariapark, één vlag blijft staan in de winterperiode.

's Avonds is de toren mooi verlicht en in iedere kapel van de kruisweg branden lichtjes. Proficiat aan de initiatiefnemers en het stadsbestuur.

Burgemeester Sofie Vandeweerd heeft beloofd dat het calvariekruis op de hoek van de Bloemendaal en Stokkermerbaan ook terug zal gezet worden. Als de bouw- en omgevingswerken voltooid zijn, zal econtact worden opgenomen met de eigenaars in de buurt waar het kruis moet komen.