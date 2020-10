Stad Beringen verdubbelt capaciteit huistaakbegeleiding

Beringen - Om scholen de kans te geven om mogelijke achterstanden weg te werken en bijkomende ondersteuning te bieden, verdubbelt Stad Beringen de capaciteit van de huistaakbegeleiding. Dit voor de periode vanaf oktober tot en met de kerstvakantie. Alle basisscholen krijgen de kans om 4 uur in plaats van 2 uur huistaakbegeleiding in te zetten. Dit is volledig vrijblijvend. “Wij bieden als stad deze mogelijkheid aan, de scholen kunnen zelf beslissen welke nood aan extra begeleiding ze bij hun leerlingen zien. Deze uren kunnen zowel ingezet worden voor de klassieke huistaakbegeleiding als voor het gericht wegwerken van achterstanden”, licht schepen van samenleven Hilal Yalçin toe.

COVID-19 zorgde ervoor dat de huistaakbegeleiding vorig schooljaar vanaf maart niet meer heeft kunnen plaatsvinden. Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft stad Beringen samen met de scholen beslist om het project terug op te starten en weer huistaakbegeleiding te organiseren. Schepen Yalçin vertelt: “Nu wordt duidelijk welke impact de coronacrisis vorig schooljaar heeft gehad op de ontwikkeling van onze schoolkinderen. Steeds meer signalen bereiken ons dat meerdere scholen op dit moment kunnen vaststellen welke kinderen mogelijk een achterstand hebben opgelopen. Daarnaast merken we dat kinderen sneller (moeten) thuisblijven met milde ziektesymptomen. Ook dit kan de achterstand vergroten.”

Sinds januari 2009 loopt in stad Beringen het project huistaakbegeleiding. Dit kadert in het bredere huistaakbeleid dat de stad samen met de basisscholen wil uitvoeren. Een leerkracht uit het eigen schoolteam geeft tweemaal per week, aansluitend op de schooluren, huistaakbegeleiding aan leerlingen die hier nood aan hebben. Tijdens de huistaakbegeleiding werken de leerkrachten rond Leren Leren en het creëren van een goede werkattitude ten opzichte van huistaken. Op dit moment nemen 10 Beringse scholen deel aan dit project.