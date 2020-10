Leerlingen VBS Sint-Mauritius kiezen het beste boek

Bilzen - In samenwerking met bibliotheek De Kimpel en KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) organiseert de Sint-Mauritiusschool voor het vierde jaar op rij De Boekenbende.

De Boekenbende is een club van 8 enthousiaste lezers van VBS Sint-Mauritius die nieuwsgierig zijn naar verhalen en avonturen in boeken (Karsten Liebens, Eva Rutten, Kato Houbrechts, Florence Janssen, Wouter Coelmont, Elias Pierson, Ruth Akala en Frédérique Matry). Het zijn leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar die hun ‘leestanden’ in 8 fantastische kinderboeken gaan zetten. Op het einde van de rit zal De Boekenbende één winnaar uit die acht pareltjes plukken.

Het kiezen van het beste boek zal niet zomaar gebeuren! Tijdens de bijeenkomsten bespreken de leerlingen één of twee boek(en). Als heuse juryleden zullen zij, samen, dieper in het gelezen boek duiken. Bij een hapje en een drankje zullen ze zich buigen over het boek. Ze praten en discussiëren over het boek om alzo een mening over het kinderboek te vormen. Ze schrijven en tekenen over het gelezen boek om hun gedachten aan de andere Boekenbenders te tonen.

Het belangrijkste doel van deze club is... leesplezier. Dit project is een unieke kans voor de échte lezers van het vijfde en zesde leerjaar. Onder de bezielende leiding van boekenmeester Jan Lambrechts zal de club een plaats worden waar ze volope kunnen genieten van het samen op weg zijn in de wereld van boeken.