Vereniging Vlaamse dorpsbelangen houdt een inspiratiedag

Zolder

Heusden-Zolder - De Vlaamse vereniging dorpsbelangen hield afgelopen 10 oktober een inspiratie-dag rond ruimtelijke ordening en dorpsverdichting.

Deze inspiratiedag vond plaats op de mooie mijnsite in Zolder. Deels in de autentieke ZLDR luchtfabriek en deels in de schouwburg Muze. Op een veilige manier werden een 65-tal personen van dorpsraden en wijkraden uit West- en Oost-vlaanderen, het Antwerpse, Brusselse en Limburg zeer gastvrij en coronavrij ontvangen. Alle deelnemers aan aparte tafels bij de ontvangst met een tas koffie of thee, 's middags een lunch met belegde sandwichen klaargemaakt en verpakt door de Winning en er werg geproefd van ons streekproduct, de smaakvolle Bolderbergse tripel. Het academisch gedeelte in de schouwburg, met sprekers Inge Moors gedeputeerde prov Limburg, schepen ruimtelijke ordening Isabelle Thielemans en Paul Coolen werd gemodereerd door Dirk Reynders volgens de opgelegde corona-regels. 100 % voorbereid met de dienst toerisme en mensen van de Muze. Iedereen hield gepast afstand, droeg zijn mondmasker waar nodig, tijdig zaken ontsmetten, aparte microfoons voor de sprekers, afstand houden...