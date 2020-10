Muziek voor Peru

Genk - Ellen Bosch uit Boxbergheide-Genk werkt sinds jaren met kansarme kinderen in Peru. Dat land is zwaar getroffen door de coronacrisis en dat vergemakkelijkt haar werk niet. De Genkse organisatie Que bonito, die haar project steunt, organiseert een muzikale avond in de Casino, met inachtname van alle coronaregels.

De voorbije maanden was het niet gemakkelijk in de buitenbuurten van Cuzco, de oude Incahoofdstad, waar Ellen Bosch met haar organisatie Añañau werkt met kinderen uit arme indianengezinnen. De coronapandemie sloeg hier heftig toe en er heerst bovendien grote armoede. Ellen en haar team begonnen voedselpakketten te bedelen die vanuit België gesponsord werden. Vervolgens organiseerde ze een actie 'propere handen' om de handhygiëne te bevorderen en het coronavirus buiten te houden en probeerde ze met leuke educatieve bundels de quarantaine van de gezinnen van haar kinderen wat aangenamer te maken.

Sinds kort is de quarantaine in Peru gedeeltelijk opgeschort en mogen er weer huisbezoeken plaats vinden. Dat gebeurt ook, uiteraard met de nodige ontsmettingen, mondmaskers, afstand houden, ...

De kinderen zijn heel blij met het bezoek en tonen heel fier en opgetogen hun huiswerk en de werkjes die ze gemaakt hebben met de educatieve bundels die ze kregen. Het begint dus allemaal weer een beetje te lopen. Maar de werking kost geld en daarom organiseert het thuisfront op 14 november een benefiet muziekavond in Casino Modern onder de naam Music@TheCasino. Je kan daar met je bubbel naar toe en je wordt aan tafel van drank voorzien terwijl je luistert naar drie prachtige miniconcerten van respectievelijk Carlo Nardozza met zijn trompet in Trilogy, John Joris&Jonathan met The Beatles en Jo&Koen Smets met Acoustic. Belangstelling? Stuur een mailtje naar quebonito@skynet.be.