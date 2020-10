Ado Hamelryck presenteert 'schrifturen' in de bib

Genk - Nog tot eind januari 2021 is Ado Hamelryck eregast in een van de mooiste gebouwen van Genk, de bibliotheek. Hij presenteert er zijn 'schrifturen'.

Ado Hamelryck, de man van de 'zevenentwintig tinten zwart', wordt volgend jaar 80. Tijd dus om deze eminente Genkse kunstenaar en voormalig docent aan de Genkse academie en kunsthogeschool een plaats te geven in de Genkse bibliotheek.

Hij stelt er zijn 'schirfturen' tentoon. Boeken zonder woorden en tekeningen zonder beeld. 'Tekeningen of boeken?' vraagt de bezoeker zich af. "Boeken, zegt hij, maar de literaire inhoud die de mensen dan verwachten, is er niet. En ook tekeningen, maar het zijn abstracte tekens die de toeschouwer zelf moet lezen, het is een soort code.'

Het werk van Ado is zwart. Maar zelfs in zijn zwart is hij colorist; ook zwart is coloriet, zwart vangt kleur op, weerkaatst, blinkt.

De kunstenaar heeft iets met de bib. Bij de eerstesteenlegging van het nieuwe gebouw, meer dan tien jaar geleden, kreeg hij een bundel witte blaren en de afspraak was dat hij elke werkdag één blad zou vullen met letters en tekens. Die hebben geen betekenis op zich maar zijn repetitief, ritmisch, meditatief. Via een haast eindeloze reeks bewegingen creëerde hij - zoals een monnik- elke werkdag een zuiver beeld: het kunstwerk. Dit boek, de verzameling van al die werken, meer dan 200 pagina's - evenveel als er werkdagen besteed werden aan de bouw van de bib - vond op de dag van de inhuldiging een plaats in de hal van de bibliotheek. Het staat er nog steeds, in een kast van plexiglas. Je kunt er niet in bladeren maar regelmatig wordt het op een andere pagina opengelegd.

Van nu tot eind januari 2021 'lees' je in de bibliotheek dus het verhaal van Ado. Er zijn drie indrukwekkende houten panelen aangebracht en Ado legt ook 27 schriftjes - schrifturen - open die de diepte en de rijke schakering van zijn zwart weergeven. Tijdens de opening van de expo door de burgemeester en de schepen van cultuur - uiteraard volledig coronaproof - bracht kunstenaar Willo Gonnissen een hommage aan zijn oud-leraar. De expo kan bezocht worden tijdens de openingsuren van de bib, elke werkdag van 10.00 tot 19.00, op zaterdag tot 16.00.