Voorzitter Paul Vanderstukken neemt afscheid van vzw Mini-crèches

Hasselt-Centrum

Hasselt - Na 5 jaar neemt de vzw Mini-crèches van Scholengroep GO! Next afscheid van Paul Vanderstukken als voorzitter. Jean Houbrechts neemt vanaf deze maand het roer over.

Paul Vanderstukken, ere-algemeen directeur van Scholengroep 13, neemt afscheid van Scholengroep GO! Next als voorzitter van de vzw mini-crèches. Hij geeft de fakkel door aan Jean Houbrechts. Na eenentwintig jaar ging de eredirecteur van GO! Next MPI De Dageraad in 2015 met pensioen. Toch betekende dat lang niet het einde van zijn engagement voor het GO!, tot op vandaag zetelt hij ook in de Raad van Bestuur van Scholengroep GO! Next.

Naast zijn voorzitterschap van de vzw engageerde Paul Vanderstukken zich voor vele facetten van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Zo was hij onder andere voorzitter van Dokrogo, de vereningig voor ere-algemeen directeurs. Sinds 2014 zetelde hij als lid van de Raad van Bestuur van Scholengroep GO! Next. Deze week besloot hij ook voor zijn functie als raadslid afscheid te nemen van GO! Next. De raadsleden en de algemeen directeur danken hem voor de jarenlange inzet.