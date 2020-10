Maaseik, Tony Van Wijck 1928-2020.

Iemand vinden die méér Limburger was dan Tony Van Wijck is moeilijk. De vader van televisiefiguur Frieda Van Wijck sprak immers zijn talen: van het Zelems uit West-Limburg over het Hasselts tot het ‘plat Maaseiks’. Hij laat samen met een ongelofelijke liefde voor zijn heimat ook de indrukwekkende Sprieëkwoeërdebook na.