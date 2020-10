Afgelopen weken amper twee corona-overlijdens in Limburg: “Tweede golf is de eerste niet”

Hasselt -

De afgelopen twee weken betreurde ons land 257 coronadoden, ‘slechts’ twee daarvan stierven in Limburg. In de eerste golf was nog één op de zes coronadoden een Limburger. “Tijdens de eerste golf was er duidelijk sprake van een atypische epidemiologische verspreiding”, zegt biostatisticus Thomas Neyens (UHasselt).