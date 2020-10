Veertien maanden voorwaardelijk voor gasontploffing in Luik die veertien levens eiste

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée -

De correctionele rechtbank van Luik heeft donderdag Mehmet C., de eigenaar van het gebouw dat in januari 2010 ontplofte in de stad, veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 14 maanden. De preventiedienst van de brandweer kreeg opschorting van uitspraak en twee ambtenaren van de Luikse huisvestingsdienst zijn vrijgesproken.