Het regent forfaits in het cyclocross: wereldbeker in Zonhoven gaat niet door

Het blijft forfaits regenen in het cyclocross. Ook de befaamde cyclocross in de Kuil van Zonhoven, voorzien op zondag 13 december, zal een jaartje overslaan. De veldrit in Zonhoven zou dit jaar een manche in de vernieuwde UCI Wereldbeker worden, maar net om die reden is een editie zonder publiek geen optie. De UCI hertekende ondertussen zijn wereldbeker kalender. Overijse verhuist van 1 november naar 24 januari. De organisatie van de Superprestigecross in Merksplas heeft beslist om dan toch geen publiek toe te laten op 21 november.