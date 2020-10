Een 40-jarige man uit Oudsbergen moet voor 37 maanden naar de gevangenis en een geldboete van 8.000 euro betalen omdat hij in het bezit was van grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. De man werd betrapt tijdens een coronacontrole.

Op 26 maart van dit jaar voerde de politie een controle in het kader van de naleving van de coronamaatregelen uit in Genk. De veertiger werd samen met een vrouw aangetroffen in een auto op de parking ...