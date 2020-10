Werkgroep moet tegen eind deze week teststrategie klaar hebben

De verschillende regeringen van ons land hebben een taskforce gevraagd om een nieuwe teststrategie uit te werken. Die werkgroep, onder leiding van professor klinische biologie Herman Goossens, zou tegen het einde van het weekend klaar moeten zijn. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) donderdag gezegd in de Kamer.

De teststrategie moet vastleggen welke testen waar in welke hoeveelheden ingezet zullen worden, zei Vandenbrouke. Het gaat dan zowel om sneltesten, speekseltesten als PCR-testen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het aanbod op de internationale markten. Aangezien de coronacijfers ook in andere landen stijgen, neemt de vraag naar testmateriaal ook daar toe.

Coronacommissaris Pedro Facon heeft een taskforce opgericht om een nieuwe teststrategie uit te werken. Die werkgroep is intussen door de verschillende regering van ons land geformaliseerd. Minister Vandenbroucke heeft de taskforce gevraagd om tegen eind deze week de teststrategie gedefinieerd te hebben. “Het is urgent, maar ook daar mogen we niet improviseren”, zei Vandenbroucke.

