Een baksteen in de maag én tegen de muur?Bakstenen muren zijn terug hip

Vlamingen hebben een baksteen in de maag, maar lange tijd hadden we liever geen bakstenen muren in ons interieur. Daar komt nu echt wel verandering in. Zo vormen ze dit najaar één van de grootste interieurtrends.

Terracotta is een geliefde trendkleur in het interieur en ook bakstenen muren blijken in ditzelfde rijtje aan populariteit te winnen. Een leuke optie om te herontdekken, want hoewel ze lange tijd verguisd werden in het interieur of enkel in industriële omgevingen hun weerga vonden, worden ze nu ook als een ruwe, eclectische toets in Scandinavische of minimalistische interieurs geïntegreerd.

Ben je toch niet echt een fan van bakstenen muren, maar zit je er in je woning wel met een paar opgescheept? Niet gevreesd. Door ze te overschilderen met witte, grijze of zwarte verf geef je de bakstenen muur een hedendaags karakter, die in elk type woning past. Zo eenvoudig kan het zijn ...