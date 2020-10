Nog maar één nauw contact en horeca dicht? Deze verstrengingen liggen op tafel van het Overlegcomité

Vrijdag om 14 uur beslist het Overlegcomité over de verdere aanpak van de corona-epidemie. Wellicht zullen dan ook nieuwe - en strengere - coronamaatregelen in ons land aangekondigd worden. “Die moeten duidelijk en eenvoudig zijn, zodat de handhaving ervan mogelijk is”, zei premier Alexander De Croo donderdagmiddag in de Kamer. Maar wat ligt er nu precies op tafel van het Overlegcomité?