Joe Biden haalt recordbedrag van 383 miljoen dollar op in één maand voor zijn campagne

In de Amerikaanse presidentsverkiezing gaat groot geld om: miljarden dollars worden elke vier jaar gespendeerd in de race om de machtigste man ter wereld te worden. In de huidige campagne lijkt vooral Joe Biden de wind in de zeilen te hebben: de Democratische presidentskandidaat haalde in september een recordbedrag binnen. Maar wat gebeurt er met de miljoenen die na verkiezingsdag nog in de oorlogskas van de kandidaten zit?