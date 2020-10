De Bilzerse Lianne Tan (BWF 45) heeft zich op het Deens Open badminton (WorldTour) in Odense geplaatst voor de kwartfinales. In de tweede ronde versloeg ze donderdag de Française Léonice Huet (BWF 164) met 21-15 en 27-25. De wedstrijd duurde 44 minuten. Haar volgende tegenstander wordt de Duitse Yvonne Li (BWF 44). Bij de mannen ging Maxime Moreels (BWF 97) er dinsdag in de eerste ronde uit.