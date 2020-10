Het joggingpak is in de mode, ook buitenshuis. Zo draag je het

Fashionista’s omarmen het joggingpak als modieuze outfit. Een perfecte timing, nu we ook op koudere dagen vooral thuis zitten door de coronacrisis. Al kun je ook perfect in je training om een brood of naar een etentje met je bubbel. Het geheim zit hem in de stijlvolle combinatie. Drie outfits ter inspiratie.

LOOK 1 - Even naar de winkel

De winkel binnen in je trainingspak? Dat ziet er anno 2020 niet fout uit. Combineer een ton sur ton pak slim. Een nette sneaker of elegant laarsje maakt de outfit visueel interessant. Joggings matchen overigens heel goed met een lange jas. Mag het wat pittig: ga dan voor een jas in een opvallend materiaal of met patroon dat in het oog springt zoals een geruite trench. Vergeet je mondmasker niet!

Hoodie - H&M - 19,99 euro

Joggingbroek - H&M - 14,99 euro

Laarsjes - Morobé - 470 euro

Jas - Topshop - 109,99 euro

Handtas - Vertitas - 15 euro

Mondmasker - Wolford - 20 euro

LOOK 2 - In de zetel, maar niet als een slons

Is het een pyjama? Is het een jogging? De postbode of pakjesleverancier aan de deur zal het alvast niet kunnen zeggen als je het midden houdt tussen lounge- en sleepwear. En al zeker niet als je jouw thuisblijverslook draagt met de juiste accessoires. Denk comfy sneakers in plaats van pantoffels… Tip: een geurkaars kan de tijd thuis heel hygge maken.

Trui - Snurk - 44,95 euro

Joggingbroek - Snurk - 54,95 euro

Sneakers - March - 189,99 euro

Lederen scrunchie - Jil Sander - 190 euro

Geurkaars - Skandinavisk - 19,95 euro

LOOK 3 - Etentje in je bubbel

Je hoeft niet per se een hoodie of trainingsvest te kopen bij de broek die er bijhoort. Mix en matchen kan tot leuke looks leiden. Ga bijvoorbeeld voor een opvallend vestje en een joggingbroek met uitlopende pijpen voor een kruisbestuiving tussen sportief en chic.