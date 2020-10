De Croo: “Er zullen bijkomende maatregelen nodig zijn”

In de strijd tegen het coronavirus zullen er snel bijkomende maatregelen nodig zijn om de situatie in de ziekenhuizen onder controle te houden. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag gezegd in de Kamer. De premier hamerde er wel op dat de maatregelen “duidelijk, eenvoudig en te handhaven” moeten zijn.

Vrijdag komt het overlegcomité bijeen om de langverwachte coronabarometer goed te keuren. Dat instrument koppelt precieze maatregelen aan de concrete situatie van de coronapandemie. Wanneer de cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt, worden de maatregelen strenger.

Op dit moment zijn de cijfers voor ons land niet goed. Het aantal besmettingen stijgt exponentieel. Volgens premier De Croo is de situatie “bijzonder ernstig” en komen de ziekenhuizen onder druk te staan. In Brussel moeten de ziekenhuizen nu al de helft van hun capaciteit op intensieve zorgen vrijmaken voor coronapatiënten.”De situatie nu in Brussel gaat zich uitbreiden naar andere provincies in andere landsdelen. We moeten ons bewust zijn van wat dat wil zeggen: op een bepaald moment moeten we zeggen dat bepaalde zorgen uitgesteld moeten worden”, zei de premier.

“We moeten de situatie in de ziekenhuizen onder controle krijgen en werkbaar houden voor de artsen en het verplegend personeel, de mensen die al sinds maart onder druk staan”, zei de premier. De maatregelen die vorige week ingegaan zijn, zullen effect beginnen krijgen, maar er zal nog altijd een groei zijn in de cijfers, meent de premier. “Daarom ben ik ervan overtuigd dat nieuwe maatregelen nodig zijn.”

Regels moeten helder zijn, zei De Croo nog. “De basisregel moet zijn dat ze duidelijk en eenvoudig zijn en dat ze te handhaven zijn. Dat is essentieel.”