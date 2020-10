BENE-League handbal wordt maand stilgelegd, nationale en regionale competities hervatten in januari

Er worden de komende maand geen wedstrijden gespeeld in de BENE-League handbal, de grensoverschrijdende competitie met Belgische en Nederlandse teams. De organisatie bevestigt donderdag dat de competitie vanwege de coronapandemie tot 15 november wordt stilgelegd.

“De BENE-League Handball competitie wordt t/m 15 november stilgelegd conform de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse en Belgische overheid. In overleg met de betrokkenen wordt er een nieuwe routekaart gemaakt, die zicht geeft op het doorstarten van de competitie”, luidt het.

In zowel België als Nederland zijn de voorbije dagen nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. De Raad van Toezicht van de BENE-League kwam woensdagavond bij elkaar om de situatie te bespreken. “De veiligheid van spelers, begeleiders en officials staat voorop”, meldde de organisatie al eerder.

Verder is ook beslist dat de nationale en regionale competities hervatten in januari 2021. Jeugdcompetities tot en met 12 jaar mogen blijven trainen en competitiewedstrijden spelen. Jeugdcompetities tot en met 18 jaar hervatten van zodra de sport code geel krijgt.

De Red Wolves zouden in de herfstvakantie een dubbele interland spelen. Op donderdag 5 november op verplaatsing in het Franse Chambéry, twee dagen later op 7 november in Hasselt tegen Servië. “De Koninklijke Belgische Handbalbond heeft vandaag de EHF (Europese Handbalfederatie) in kennis gesteld over de genomen overheidsbeslissingen. De EHF heeft daar akte van genomen en laten weten dat ze momenteel de toestand van de deelnemende landen in kaart tracht te brengen”, aldus nog de KBHB.

