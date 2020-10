Drama in de bioscoopsector: “Zeggen dat het niet goed gaat, is een understatement”

Drieëneenhalve maand na de heropening van de bioscopen, legt de Federatie van Cinema’s van België dramatische cijfers voor. “De eerste negen maanden van dit jaar zitten we 62 procent onder de cijfers van vorig jaar”, zegt voorzitter Thierry Laermans “Dat productiehuizen nieuwe films eerst op streamingdiensten aanbieden, beangstigt.”

“Zeggen dat het niet goed gaat in onze cinema’s, is een understatement”, zegt Thierry Laermans van de Federatie van de Cinema’s van België. “Vorige week ging het wel eventjes beter dankzij de film After we collided. Toch lag het bezoekersaantal die week 75 procent lager dan diezelfde week een jaar geleden. Voor de periode 1 januari tot 30 september zitten we dit jaar 62 procent onder dezelfde periode vorig jaar. Nochtans waren de eerste tweeëneenhalve maand van 2020 (op 13 maart moesten de zalen dicht voor corona, nvdr.) 3 procent beter dan de start van 2019. Dat was onder andere te danken aan de laatste FC de Kampioenen-film en Bad Boys III van onze landgenoten Bilall Fallah, Adil El Arbi.”

Toen de zalen op 1 juli weer open mochten, was de heropstart aanvankelijk hoopgevend met een mooie publieksopkomst. Maar die viel dramatisch terug door de mondmaskerplicht in de zalen.

Disney zet vooral in op zijn streamingdienst Foto: REUTERS

Streaming

Momenteel is het grote probleem het gebrek aan nieuwe films. De grote Amerikaanse studio's stellen de releases van hun films uit omdat in de VS nog veel zalen dicht zijn. “Dat is eigenlijk navelstaarderij want ze houden geen rekening met Europa waar de zalen wel open zijn”, zegt Thierry Laermans. “Allicht willen ze die films gebruiken als lokkers naar hun digitale platformen. Disney doet dat al met zijn nieuwste Pixar-productie Soul. Die komt op 25 december en zonder bijkomende kost op haar streamingdienst Disney +. Terwijl voor Mulan, de vorige Disneyprent die de zalen niet haalt, de Disney +-abonnees nog en forse toeslag moesten betalen. Het zou voor de zalen bijzonder jammerlijk zijn als die trend zich doorzet.”

Technisch werkloos

In ons land zijn 500 schermen in 97 Belgische complexen, met 1.250 werknemers, die jaarlijks gemiddeld 20 miljoen toeschouwers lokken. Thierry Laermans heeft nog geen weet van faillissementen in onze cinema’s. “Gelukkig kunnen velen een beroep doen op het systeem van technische werkloosheid. Hopelijk blijft die regeling ook in 2021 nog mogelijk.”