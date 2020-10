Catwalktrends voor in de zetel: deze dekens en kussens houden je in stijl warm

Met een warme chocolademelk op de schoot en een zacht dekentje over de benen worden de gure winteravonden een stuk gezelliger. En ook dit kan geheel in stijl, met dekentjes die zo van de catwalk lijken weggelopen.

Bij Prada, Jil Sander, Dior, Bottega Veneta, Alberta Ferretti ... Franjes waren er overal op de catwalks van Milaan tot Parijs. Ze sierden er handtassen, schoenen, laarzen, juwelen, jurken, sjaals, broeken, jassen en ja, nu ook plaids en kussens.

Wit dekentje met franjes - 69,99 euro - Maisons du Monde, wit kussen met franjes - 29,99 euro - Maisons du Monde, roze dekentje met franjes - 22,95 euro - Casa, roze kussen met franjes - 16,95 euro - Casa en bruin dekentje met franjes - 35,99 euro - HK Living Foto: Jil Sander/ Catwalk Pictures

Een vrolijke beestenboel. Bij Marni en Stella McCartney stond het dierenrijk in de kijker als print, tas of sieraad en er paradeerden zelfs pluchen konijnen over de catwalk heen. Ook in de zetel gaat het er beestig aan toe met deze vrolijke prints.

Kussen met giraf - 15,99 euro - Zara Home, dekentje met vissenprint - 75 euro - Ferm Living, dekentje met tijgerprint - 22,99 euro - Maisons du Monde, kussen met tropische vogel - 17,99 euro - Maisons du Monde, kussen met luipaardenprint - 9,99 euro - Casa en dekentje met luipaardenprint - 14,99 euro - Casa Foto: Stella McCartney/ Catwalk Pictures

Ruitjes troef. Zowel op de catwalk als in de interieurzaak. Deze typische, winterse print komt elk winterseizoen terug en ook dit najaar is dat niet anders. De tijdloze ruit roept immers de gezellige warmte van de winter op en hoort nergens zo thuis als bij het haardvuur.

Shopping: Dekentje met bruine en grijze ruiten - 44,95 euro - Biederlack, kussen met grijze ruiten - 19,99 euro - Courchevel via westwing.com, dekentje met bruine en grijze ruiten - 34,99 euro - Maisons du Monde, dekentje met gele en grijze ruiten - 35,99 euro - Zara Home en dekentje met gele en oranje ruiten - 29,99 euro - Leenbakker Foto: Dior/ Catwalk Pictures

Luxe mag weer dit najaar. Oude Hollywoodglamour wordt in zijn ere hersteld en ook rijkelijke stoffen zijn alomtegenwoordig. Denk maar aan brokaat, fluweel en jacquard, al dan niet met de erg populaire paisleyprint.