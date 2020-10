Waarom veel Parijzenaars geen fan zijn van de nieuwe reeks ‘Emily in Paris’

Liefhebbers van ‘Sex and The City’ keken al lang uit naar de nieuwe reeks van maker Darren Star: ‘Emily in Paris’. Zijn Franse fans zijn allerminst onder de indruk, zo blijkt uit reacties op sociale media. Hoewel ze blij zijn om Parijs in de hoofdrol te zien, zijn ze niet te spreken over de personages en de clichés over Parisiens die de revue passeren.

Darren Star, die in eerdere interviews vertelde dat zijn nieuwe reeks - op de mooie kleren van de hoofdrolspeelster na - niet met ‘Sex and The City’ te vergelijken valt, krijgt kritiek uit Frankrijk. De echte Parijzenaars storen zich aan de manier waarop de personages neergezet worden.

De gevoelige punten? Emily (gespeeld door Lily Collins, dochter van de Britse arties Phol Collins, red.) vliegt van Chicago naar Parijs om er ter plekke voor een marketingbureau te werken. Ze spreekt geen Frans, maar probeert zich in de Parijse sfeer onder te dompelen door typische dingen te doen. Zo eet ze vaak croissants en chocoladekoeken, krijgt ze de tip mee om zich een Franse lover te zoeken om de taal te leren, wordt ze gewaarschuwd voor arrogante Parijzenaars en draagt ze vaak een baret. “Waarom heeft de maker de Wikipedia-versie van het Franse leven verfilmd”, vraagt ‘Je ne suis pas Parisienne’-auteur Alice Pfeifferzich af in The Guardian.

The only thing I don't like about #EmilyInParis is that, as the show progresses, everyone else starts speaking really good English around Emily while Emily doesn't even apply her French lessons. It would hv been cool if later ep would be in full French. I mean she's the one who — ???????????????????????????????????? (@immamirrorballl) October 12, 2020

Ook op de populaire recensiesite AlloCiné heeft Emily in Parijs zijn de reacties vernietigend. “Wat een beschamende serie, ze schept een totaal verkeerd beeld van Parijs. Het is belachelijk slecht geacteerd. Alsof in Parijs alles rond mode, romantiek en croissants draait. Nee”, schreef een recensent. “Dit had een geweldige serie kunnen zijn als de maker de Fransen niet zo karikaturaal had gemaakt. Ze worden arrogant, vies, lui, ontrouw, en bitter geportretteerd. Maar gelukkig komt deze jonge Amerikaanse uitleggen hoe het leven werkt. Het is gewoon betreurenswaardig, ik vraag me af waarom Franse acteurs ermee instemden in deze serie te spelen.”

Recensent Charles Martin gaat sluit zich aan in het Franse blad Premiere. “Geen cliché wordt gespaard, zelfs de zwakste niet”. RTL houdt het op:“Zelden zagen we zoveel clichés over de Franse hoofdstad sinds de Parijse afleveringen van ‘Gossip Girl’ of het einde van ‘The Devil Wears Prada’.

Emily in Paris is so unrealistic for us French. We know the capital ain't that glamorous and dreamy. It's actually pretty dirty, dangerous, it stinks like piss and rats are cooks in gastronomic restaurants #EmilyInParis — Gerda (@captngz) October 2, 2020

Acteur reageert

Lucas Bravo, die in de serie de rol van hunk Garbiel op zich neemt , heeft op de kritiek gereageerd. Hij begrijpt de misnoegde fans deels. “Ik denk dat ze in zekere zin gelijk hebben,” zei hij aan Cosmopolitan. “We portretteren clichés en we portretteren één enkele visie op Parijs. Parijs is een van de meest diverse steden ter wereld. Er zijn zoveel denkwijzen, zoveel verschillende nationaliteiten, zoveel verschillende buurten. Een heel leven zou niet genoeg zijn om alles te weten wat er in de stad gebeurt. Als je op een gegeven moment een verhaal over Parijs wilt vertellen, moet je een invalshoek kiezen. Je moet een visie kiezen. Franse critici begrijpen niet dat het maar één visie is en zeggen: ‘Oh, dit is ons Parijs niet.’ Natuurlijk niets, want de stad is veel.”

Ondanks de snedige kritieken en de clichés zijn er veel kijkers die toch wegdromen bij het idee om - in betere tijden - naar Parijs af te reizen. Voor het romantische dilemma, de spannende avonturen, de verwijzing naar de echte modewereld en om outfitinspiratie op te doen van de hoofdrolspeelster. Wie vooral zelf wil oordelen, kan het eerste seizoen van de reeks bekijken via Netflix.

I started watching Emily in Paris last night. It’s absolute trash and I loved every minute of it. pic.twitter.com/znpEefAT4N — Joel Creasey (@joelcreasey) October 14, 2020