242 bestuurders te snel in Lanaken

Lanaken -

Bij een verkeersactie dinsdag zijn 242 snelheidsovertreders geflitst. Dat is drie procent van het totaal aantal gecontroleerden, met name 7.946. De politie controleerde op de Europalaan en de Steenweg in Lanaken. Een van de bestuurders reed 131 km/u waar maximaal 70 mag. Een auto zonder verzekering werd getakeld. De politie heeft ook een bestuurder betrapt die onder invloed van amfetamines en cannabis reed. Nog pv’s en boetes waren er voor rijden zonder rijbewijs, vals rijbewijs, bezit van cannabis, rijden met gsm in de hand, rijden zonder gordel, foutief parkeren. Een bromfietser zonder valhelm kreeg een boete en een bestuurder van zwaar vervoer moest 1.000 euro betalen voor overlading.