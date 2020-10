Vukovic of Vandevoordt: Thorup kan geen verkeerde keuze maken

Ze hebben allebei hun deel van de corona-ellende gehad. Maarten Vandevoordt moest al in juli in quarantaine. Twee maanden later was het de beurt aan concullega Danny Vukovic. De Australiër heeft dit seizoen zes matchen op de teller, Vandevoordt twee. Wie mag zijn reeks(je) voortzetten? Kersvers coach Jess Thorup is aan zet. Wij helpen hem een handje. Hij kan hoe dan ook geen verkeerde keuze maken.