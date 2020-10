Vlaamse regering ziedend op Brussel: “Weer half miljard euro uit zakken Vlaamse pendelaars kloppen”

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is ziedend op de Brusselse plannen om een stadstol in te voeren. Uit gelekte details blijkt dat die een half miljard euro moet opbrengen. Volgens Diependaele zullen vooral de 128.000 Vlaamse autopendelaars die mogen ophoesten. “Een leerkracht die in Brussel les gaat geven, mag zo al snel honderd euro per maand betalen.”