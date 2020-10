Dender, Patro ‘s tegenstander van aanstaande zaterdag, meldt dat ze spelers hebben die positief getest hebben op het coronavirus. De Dender-spelers gaan in verplichte quarantaine waardoor de wedstrijd tegen Patro wordt uitgesteld. “Ik blijf het zeggen: het is voetballen onder Pro League regels of competitie stoppen,” herhaalt trainer Stijnen.