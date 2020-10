Ronde van Vlaanderen-organisatie herhaalt oproep: “Blijf alsjeblieft thuis”

Flanders Classics, organisator van de Ronde van Vlaanderen die zondag wordt gereden, is ervan overtuigd dat het gaat lukken om de wielerwedstrijd op een veilige manier te laten doorgaan. Dat heeft CEO Tomas Van Den Spiegel gezegd op een persconferentie in Antwerpen. “We hebben allerhande maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen, maar het gemakkelijkste is dat de supporters de wedstrijd gewoon thuis op televisie volgen.”

In de afgelopen weken communiceerde Flanders Classics heel actief de boodschap aan supporters: “Blijf thuis en kijk naar de Ronde op televisie”. Die oproep deed Van Den Spiegel opnieuw in Antwerpen, de startplaats van de wielerwedstrijd. De komende dagen zal de boodschap nog herhaald worden door wielrenners en teams.

Eerder werd al aangekondigd dat de start van de wedstrijd niet op de Grote Markt, maar op het nabijgelegen Steenplein zal plaatsvinden. “De Grote Markt is zeer moeilijk te beheren qua volk, moesten er toch mensen komen”, zegt Antwerps schepen voor Sport Peter Wouters (N-VA). “Het Steenplein is in die zin compacter en gemakkelijker te beheersen.”

Flanders Classics zit al geruime tijd samen met de Antwerpse ordediensten om de start veilig te laten verlopen. “We hebben manieren om de regels te handhaven, indien nodig zelfs repressief en met boetes”, zegt Van Den Spiegel.

Over eventuele nieuwe federale maatregelen die vrijdag zouden worden aangekondigd en de wielerwedstrijd alsnog onmogelijk zouden maken, maakt Van Den Spiegel zich weinig zorgen. “We hebben de afgelopen maanden contact gehad met de politiek. Als er toch maatregelen komen en we moeten annuleren is dat zo, maar ik denk dat iedereen wel heeft begrepen dat we de Ronde veilig kunnen laten doorgaan.”

De Ronde van Vlaanderen van 2021 komt er al binnen minder dan zes maanden aan, in het najaar van 2021 start het WK Wielrennen in Antwerpen. “De kans bestaat dat we volgend jaar ook op deze manier zullen moeten organiseren”, zegt Van Den Spiegel. “We gaan voor de veiligheid uit van het worstcasescenario, dan kunnen we nog steeds versoepelen indien mogelijk.”