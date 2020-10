Recordaantal bevestigde besmettingen op één dag: bijna 7.500

Op vrijdag 9 oktober is een recordaantal van 7.481 bevestigde besmettingen vastgesteld. Dat blijkt donderdag uit de nieuwe gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per dag is intussen verdubbeld op zeven dagen tijd. In de week van 5 tot 11 oktober zijn in totaal 37.947 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, wat dus goed is voor een gemiddelde van 5.421 per dag. In vergelijking met de week daarvoor is dat een stijging met 101 procent. Bij 11,9 procent van de uitgevoerde coronatests werd een besmetting vastgesteld, zo blijkt nog uit de gegevens van Sciensano.

Het grootste aantal nieuwe coronagevallen wordt nog altijd gemeld in het Brussels gewest: 6.672 op een week tijd. Maar stijging van het aantal besmettingen ligt er met 64% wel lager dan in de rest van België.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft sterk toenemen, tot gemiddeld 169,7 per dag (+87 procent). Er liggen nu al 1.777 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, wat 69 procent meer is dan een week geleden. Van al die patiënten liggen er 313 op een afdeling intensieve zorgen (+56 procent).

Het aantal overlijdens door COVID-19 blijft eveneens stijgen, tot gemiddeld 19,9 per dag (+67 procent). Van de 139 sterfgevallen vonden er 57 plaats in Vlaanderen, 51 in Wallonië en 31 in Brussel. Het totale dodental in België sinds het begin van de epidemie, bedraagt nu 10.278.

Dat de epidemie nog altijd aan kracht wint in ons land, blijkt tot slot ook duidelijk uit het reproductiegetal, dat op 1,49 ligt. In de Duitstalige gemeenschap ligt die R-waarde het hoogst (1,76), in Brussel het laagst (1,27).

