Grimbergs ex-schepen veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor aanranding

De Grimbergse ex-schepen Kevin Vleminckx is donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met probatie-uitstel. De man, tevens chef-kok in restaurant Lammekeshoeve, had geprobeerd verschillende jongens over te halen tot seksuele handelingen, zelfs tegen betaling. Nadat hij eerder de feiten had betwist, legde Vleminckx toch bekentenissen af.