Hasseltse rapster Chibi Ichigo zetelt in ‘De Slimste Mens’: “Ik heb geen plan B”

Chibi Ichigo, een naam die steeds luider zal klinken nu de rapster vaker

de radiogolven opeist, en weldra plaatsneemt bij De Slimste Mens. Bij de Hasseltse Sabina Nurijeva (22) vonden we niet alleen het duidelijke antwoord, maar ook een straf levensverhaal dat even hard binnenkomt als haar raps in het Nederlands en Russisch. “Ik ben mijn vader dankbaar dat hij er niet was, anders was ik nooit zo ver geraakt.”