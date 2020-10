Walen lopen besmettingen vooral op in gezin en op school

In Wallonië lopen de mensen een coronabesmetting vooral op in het gezin en in de scholen. Dat blijkt uit een analyse van de coronaclusters door het Waalse Agence pour une Vie de Qualité (Aviq) donderdag in enkele Franstalige kranten.

Het Waalse agentschap analyseerde sinds augustus de coronacijfers. Het stelde 2.597 clusters van besmettingen vast in gezinnen en 481 andere collectieve clusters van besmettingen. Volgens het Aviq worden de besmettingen in Wallonië dus vooral opgelopen in het ouderlijk huis.

De verdeling van clusters van besmettingen buiten de gezinswoning is als volgt: 46 procent komt van de scholen, 25 procent van de categorie “overig” (vooral de horeca), 18 procent van de hogescholen en universiteiten, 9 procent van de bedrijven en 2 procent van de kinderdagverblijven.

Trends

Yves Coppieters, professor Volksgezondheid aan de ULB, relativeert de cijfers. Volgens hem zeggen die clusters niet veel over de wijze van blootstelling aan het coronavirus. “Als we vaststellen dat bijvoorbeeld in een school vijf leerlingen zijn besmet geraakt, weten we niet hoe deze leerlingen COVID-19 hebben opgelopen en ook niet waar. Het had op school kunnen gebeuren, maar ook in de familiekring.” Deze indicatoren zijn volgens de professor wel nuttig om trends te detecteren.