Pozuelo speelt de pannen van het dak in de MLS

In de Amerikaanse Major League Soccer was Alejandro Pozuelo woensdagavond opnieuw trefzeker voor Toronto FC. De voormalige smaakmaker van KRC Genk opende tegen NY Red Bulls in minuut 23 de score van op de stip.

De 29-jarige Spanjaard zit in veertien competitiewedstrijden al aan acht doelpunten en vier assists. In 2020 was hij in achttien matchen goed voor acht doelpunten en tien assists. Niemand in de Amerikaanse MLS kan betere statistieken voorleggen dan de voormalige draaischijf voor KRC Genk die vorig jaar in maart voor 9 miljoen euro naar Toronto vertrok.

Toronto kon woensdag evenwel de voorsprong niet vasthouden. Een kwartier voor tijd tekende Caden Clark voor de gelijkmaker. Gewezen Rode Duivel Laurent Ciman kwam niet van de bank bij Toronto, de leider in de Eastern Conference.