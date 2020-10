Donderdag 15 oktober is het de 21ste Dag tegen Kanker. Pedro Elias getuigde donderdagochtend bij Michèle Cuvelier op Studio Brussel over zijn zoontje Rover die al even vecht tegen leukemie.

“Het is een verwoestend gegeven als je kind kanker heeft. Dan hoopte ik dat ik het had in zijn plaats. Maar ik weiger zuur te worden. We gaan moedig voorwaarts.”

Hij roept ook op om gezond verstand te gebruiken en te denken aan de kwetsbare mensen tijdens Corona.