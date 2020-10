Vrijdag onvoldoende testcapaciteit voor woon-zorgcentra

Er zullen morgen/vrijdag geen coronatests kunnen aangevraagd worden door de Vlaamse woon-zorgcentra omdat de federale testcapaciteit volledig benut is. Pas vanaf zaterdag kunnen opnieuw testen aangevraagd worden. Dat blijkt uit een mail van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “Dit kan gewoon niet”, zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA).

Door de “sterke toename van de viruscirculatie” stijgt het aantal testaanvragen en daardoor is de testcapaciteit op het federaal testplatform vrijdag “volledig benut”, zo staat te lezen in de mail. “Er kunnen dus geen testen meer worden aangevraagd voor die dag, ook niet voor uitbraakgerichte testings”, luidt het. Vanaf zaterdag zouden wel opnieuw tests kunnen aangevraagd worden.

Uitbraak in 35 woon-zorgcentra

N-VA-parlementslid Lorin Parys is niet te spreken over de gang van zaken. “Het is redelijk onwaarschijnlijk dat men eerst de preventieve testen in de woon-zorgcentra moest schorsen omdat er federaal geen testcapaciteit was, maar morgen (vrijdag, red.) kunnen ook de woon-zorgcentra waar er een uitbraak is niet testen. Op die manier laat de federale regering onze bewoners en onze helden van de zorg in de woon-zorgcentra in de steek”, zegt Parys.

“Na zeven maanden coronacrisis is het minste wat je mag verwachten dat er op elke dag voldoende capaciteit is om testen te analyseren”, meent de N-VA’er. “Het is voorlopig maar voor een dag, maar de winter moet nog beginnen en we hebben 35 woon-zorgcentra met uitbraken en dus maak ik me zorgen”, klinkt het.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei vorige week nog dat hij ‘not amused’ was dat men op federaal niveau bepaalde afspraken rond de testcapaciteit niet kon naleven. Hij zei toen ook dat hij meer garanties over de testcapaciteit zou eisen op de interministeriële conferentie. “Ik ga hem nu vragen welke garanties daar gegeven zijn want dit kan gewoon niet. Punt”, reageert Parys nog.