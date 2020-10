Multimove maakt doorstart met 46 kinderen

Leopoldsburg -

Begin maart werd het lopende multimove-seizoen abrupt afgebroken door Covid 19. Vorige woensdag raapte de sportdienst echter de draad weer op waardoor 2 groepen van telkens 23 kinderen wekelijks een uurtje gezonde ontspanning kunnen beleven in de sporthal. De jonge deelnemers werden in 2 leeftijdsgroepen opgedeeld en kunnen op woensdagnamiddag hun motorische basisvaardigheden op spelenderwijze verder ontwikkelen. Het is nog niet meteen aan een bepaalde sporttak gelinkt, maar het kan de aanzet geven tot een of andere sportbeoefening. SB