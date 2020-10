KOERSNIEUWS. Nairo Quintana moet onder het mes

Nairo Quintana komt dit seizoen door een knieblessure niet meer in actie. In een video op de Twitterpagina van de Colombiaanse wielerbond bevestigt Quintana dat zijn wielerjaar afgelopen is. “Ik heb nood aan een lange herstelperiode door een blessure aan de linkerknieschijf”, zegt de klimgeit, die eraan toevoegt dat hij onder het mes zal moeten.