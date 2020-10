De Universiteit Gent schakelt vanaf maandag 26 oktober over naar code rood voor de onderwijsactiviteiten. In Limburg verandert er voorlopig niets: Universiteit Hasselt blijft bij code oranje, hogescholen PXL en UCLL blijven bij code geel.

Donderdagochtend meldt de Universiteit Gent in een persbericht dat de onderwijsactiviteiten vanaf maandag 26 oktober voor minstens vier weken in code rood zullen verlopen. Daarmee is de UGent de eerste ...