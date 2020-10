Alle cijfers stijgen snel: bijna 1.800 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Er liggen momenteel 1.777 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 313 op intensieve zorgen. Dat is een stijging van respectievelijk 10 en elf procent ten opzichte van een week eerder. Het aantal besmettingen is op een week tijd iets meer dan verdubbeld. Gemiddeld worden er dagelijks 44.000 tests afgenomen.

Tussen 5 en 11 oktober zijn in België gemiddeld 5.421 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 101 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. De cijfers zijn op een week tijd dus iets meer dan verdubbeld. Sinds het begin van de epidemie zijn al 181.511 mensen besmet geraakt in ons land.

Nog volgens de gegevens ligt de r-waarde - het getal dat aantoont hoeveel mensen een besmet persoon besmet - bij ons op 1,45. Ook dat getal blijft stijgen.

Het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 8 en 14 oktober zijn gemiddeld 169,7 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 87 procent tegenover de voorgaande periode. Gisteren werden er 255 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het is al van 21 april geleden dat het er nog zoveel waren.

Tussen 5 en 11 oktober zijn gemiddeld 20 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Intussen zijn al 10.278 mensen gestorven aan covid-19 sinds het begin van de epidemie. Volgens een voorlopig cijfer stierven er maandag 33 patiënten aan corona. Ook dat is van eind mei geleden.

Testen

Er wordt nog steeds veel getest: gemiddeld werden er dagelijks 44.000 mensen waarvan gemiddeld zo’n 11,9 procent positief test. Die positiviteitsratio - het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests - is gestegen met vier procent ten op zichtte van een week eerder.

Volgens het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) worden er in België per 100.000 inwoners meer dan 2.000 mensen getest. Dat getal ligt bij ons hoger dan in bijvoorbeeld Nederland (rond de 1.000 per 100.000 inwoners), Frankrijk (minder dan 1.500), Italië (rond de 1.200) en Duitsland (tussen 1.000 en 1.500). In het Verenigd Koninkrijk worden er wel meer per inwoners (> 2.000) getest dan in België.

In onder meer Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk ligt de positiveitsratio wel beduidend lager dan in België. In Frankrijk en Nederland ligt dat getal, net als bij ons, rond de 10 procent. Het ECDC baseert zich op gegevens tot en met 9 oktober.

Maatregelen

In een poging de cijfers opnieuw te doen zakken, kondigde de regering-De Croo vorige week nieuwe coronamaatregelen af die vrijdag van start gingen. Zo ligt het referentiecijfer - het aantal personen waarmee men nauw contact mag hebben - sinsdien op 3. Uit het verleden bleek al dat het even duurt voordat het effect van nieuwe maatregelen doorsijpelt in de cijfers.