De boksende advocaat uit Sint-Truiden die niet verlegen is om een straffe uitspraak

Sint-Truiden -

De bonkige schouders van een beroepsbokser, volgetatoeëerde armen, een kaal hoofd en een forse baard. De Limburgse strafpleiter Bert Vanmechelen (41) is een opvallende figuur in de rechtszaal. Maar de jongste weken zijn het vooral zijn uitspraken over “het doodspuiten van verdachten” en “pannenkoeken van advocaten” die met de aandacht gaan lopen. “Bert heeft een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Daardoor trapt hij al eens iemand op de tenen.”