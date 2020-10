Alles wijst op slechtst mogelijke scenario morgen: fase 4 voor hele grondgebied

In Frankrijk roept president Macron de noodtoestand uit. Nederland gaat zelfs in lockdown, terwijl de coronasituatie in België minstens even erg is. Er zitten dan ook strengere maatregelen voor ons land aan te komen, maar het is wachten tot morgen, wanneer de barometer officieel gelanceerd wordt. Alles wijst erop dat we afglijden tot het slechtst mogelijke scenario: fase 4, of code rood.