PXL-studenten halen 533 euro op voor Rode Neuzen Dag

Hasselt - Op vrijdagavond 2 oktober 2020 vond de eerste editie van de Rode Neuzenquiz plaats op Hogeschool PXL. "Het doel was om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag", zegt initiatiefnemer Hann Suffeleers.

"We organiseerden een grote quiz die bestond uit tien thema’s. De quiz werd samengesteld uit algemene kennisvragen, maar ook geschiedenis, muziek, sport en tal van andere onderwerpen kwamen aan bod", legt Hann uit. Er namen 15 teams deel aan de quiz en er waren in totaal 55 deelnemers aanwezig. "We hebben dit initiatief genomen omdat we onze theoretische kennis die we tijdens onze opleiding verworven hadden graag wilden toetsen aan de praktijk."

Met een mooie opbrengst van 533 euro zijn de PXL-studenten van de opleiding Office Management geslaagd in hun opzet. De opbrengst gaat integraal naar de Rode Neuzen Dag. "We kennen allemaal wel iemand die zich niet goed in zijn of haar vel voelt. Organisaties zoals Rode Neuzen Dag moeten daarom meer in de spotlights komen. Ik dank alle deelnemers, onze jury, mijn junior-collega’s en Hogeschool PXL voor hun ondersteuning bij de organisatie van dit event. Zonder hen had dit evenement nooit kunnen doorgaan", besluit een tevreden organisator Hann.