Stad last Koersel Kerst 2020 af

Beringen - Het stadsbestuur van Beringen heeft beslist om Koersel Kerst dit jaar niet te laten doorgaan omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Na Paal op Stelten, de Halfoogstfeesten en de Mijnhappening is dit het vierde grote evenement dat dit jaar afgelast wordt door het coronavirus.

Wie ooit al eens naar Koersel Kerst geweest is, weet waar dit evenement voor staat: gezellig samenkomen, genieten van de sfeer en van het gezelschap, drankstanden waar geborreld wordt met vrienden en familie… Kortom, alles wat in de huidige omstandigheden niet mag. "We hadden gehoopt dat het najaar er beter uit zou zien en dat we weer met meer volk mochten samenkomen", vertelt schepen van toerisme Werner Janssen. "Maar niets is minder waar. De cijfers worden steeds slechter. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om de editie van Koersel Kerst 2020 af te gelasten."

"Het team Evenementen heeft samen met vzw Toerisme Beringen nog nagedacht over hoe het evenement coronaproof zou kunnen doorgaan, maar ze kwamen telkens tot dezelfde slotsom: we kunnen het niet maken om zoveel volk naar het plein te trekken en het is niet haalbaar om de verenigingen drankstanden te laten uitbaten. Kortom, de veiligheid kan niet gegarandeerd worden", aldus Janssen.

Na Paal op Stelten, de Halfoogstfeesten en de Mijnhappening is dit het vierde grote evenement dat dit jaar afgelast wordt. "We vinden het heel spijtig, want Koersel Kerst zette meestal de kerstvakantie met heel veel ambiance in. Dat dit niet kan doorgaan, betreuren we dan ook ten zeerste. Hopelijk kunnen we er volgend jaar een supereditie van maken."

Het stadsbestuur roept de bevolking ook op om de geldende maatregelen na te leven. "Het is essentieel dat iedereen de opgelegde maatregelen volgt. We moeten dit allemaal samen aanpakken. Alleen zo krijgen we het virus klein", besluit burgemeester Thomas Vints.