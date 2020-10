Ronny Coppieters heeft het goed in Ivoorkust. “In België zal ik normaal nooit meer wonen. Hier heb ik alles wat ik nodig heb en corona is er niet.” Zijn energie en een deel van zijn pensioen stopt hij in de jonge voetballertjes van AC Africa en AS Koumassi. “Ik geef de jongens hoop dat ze misschien ooit in Europa kunnen voetballen en daar verdien ik niets aan. Eigenlijk kan je wel zeggen dat ik een soort van missionaris ben.”