Samen met Wout van Aert moeten Tim Merlier (27) en Hammenaar Jasper Philipsen (22) de komende jaren ons land nog meer spurtzeges schenken. Ze werden in Schoten vier en vijf, maar de frustratie achteraf was groot. Merlier: “Het is niet de eerste keer dat ik een kwak krijg van Jasper.” Philipsen: “Tim mag zeggen wat hij wil, ik deed niks verkeerd.”